Hervé Renard : «On ne peut plus mépriser des équipes comme le Luxembourg»

«Pensez-vous qu'on ait un mauvais regard, nous, Français, ou Européens, sur le niveau de jeu?» interroge le journaliste. «Non, une méconnaissance, pas un mauvais regard, une méconnaissance du football mondial. On joue au football partout, et on joue bien partout» rétorque-t-il.