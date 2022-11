Etats-Unis toujours plus résignés: «On ne peut rien faire pour arrêter la Corée du Nord»

Le chercheur Jeffrey Lewis, de l’Institut d’études internationales de Middlebury, a estimé, le mois dernier, dans une tribune dans le New York Times, que les États-Unis avaient pour l’essentiel déjà accepté le fait que Pyongyang ne renoncerait jamais à son arsenal nucléaire, et que les efforts devraient désormais porter sur la meilleure façon de limiter les risques. «Il est temps de limiter les pertes, d’affronter la réalité et de prendre des mesures pour limiter le risque de guerre dans la Péninsule coréenne», a-t-il écrit.

Le Département d’État a réaffirmé que l’objectif américain restait la «dénucléarisation complète», et certains experts ont indiqué qu’un changement d’attitude américaine enverrait un signal inquiétant au moment où le président russe Vladimir Poutine menace d’utiliser l’arme nucléaire en Ukraine. «Cela n’apporterait rien et paniquerait les alliés», a estimé Victor Cha, vice-président en charge de l’Asie au Centre d’études stratégiques et internationales, à Washington, et ancien conseiller du président George W. Bush.