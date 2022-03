Au Luxembourg - «On ne pouvait rester sans rien faire devant la télévison»

FOETZ/SIRET - Six résidents sont partis du Technoport, ce lundi matin, avec des camions pour aller distribuer des vivres aux réfugiés ukrainiens en Roumanie.

«Quand j’ai dit à mes enfants que je partais pour une mission humanitaire, le petit m’a posé plein de questions. Le grand m’a dit ''OK, papa, à la semaine prochaine''», sourit Filipe, 43 ans, de Hobscheid.

Ce matin, Filipe, Romain, 42 ans, Géraldine, 52, Manon, 45, Nadine, 53, et Shane, 39, finissaient de charger des camions sur le parking du Technoport, à Foetz. Ils sont de simples résidents du Luxembourg, et d’Allemagne dans le cas de Shane. Ils ont demandé des congés à leurs employeurs. Certains ne se connaissaient pas il y a dix jours, mais aujourd’hui, ils ont pris la route, destination Siret, en Roumanie, pour distribuer des vivres et des produits de soins aux réfugiés qui fuient la guerre en Ukraine.

«Un truc de dingue et un gros travail logistique»

«On ne pouvais pas rester devant la télévision à regarder ces images terribles sans rien faire. On a l’opportunité d’aider sur place alors on l’a prise», commentent Manon et Filipe. Un sentiment partagé par tout le groupe. La mission, c’est Géraldine qui l’a lancée. Ancienne humanitaire, elle était déjà sur le terrain en Roumanie «il y a 30 ans à la chute de Ceaușescu».

Une fois ses camarades trouvés via les réseaux sociaux, tout est allé très vite. «L’ACL et Stoll Trucks nous prêtent des camions. Voyage Emile Weber un camping car. Les élèves et parents de l’École européenne de Mamer ont assuré une grande partie des dons… Au total nous avons 30 m³ de produits et 7 000 euros en liquide», énumère Géraldine.