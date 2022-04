Au Luxembourg – On ne roule pas à moto «en tee-shirt avec des lunettes de soleil»

Pour rouler, un motard doit être bien équipé des pieds à la tête. Vincent Lescaut/L'essentiel

Le risque d'être grièvement blessé, voire tué, en cas d'accident est vingt fois supérieur à moto qu'en voiture. «Beaucoup de gens sous-estiment ce risque», explique le ministre Déi Gréng de la Mobilité, François Bausch. Sur une moto, «on n'a pas de protection autour de soi», ajoute-t-il. Pas de carrosserie pour encaisser le choc, pas de ceinture de sécurité pour retenir le pilote. «Le plus souvent, quand il y a un accident de moto, c'est grave», ajoute Paul Hammelmann, de la Sécurité routière ASBL. «On peut réparer une mécanique, mais on ne répare pas un corps avec la même aisance. Ce sont souvent des situations dramatiques». Selon les chiffres publiés par le ministère, 24 personnes sont mortes sur la route en 2021, dont trois motards. En 2020, sept pilotes de deux-roues ont été tués dans des accidents, sur 26 victimes au total.

Or, le nombre de pratiquants de la moto ne cesse de progresser, au Luxembourg. Déplacements plus simples à la belle saison, belles routes pour se promener… le mode de transport a ses atouts et ses adeptes. Ainsi, en 2021, 897 nouveaux permis de conduire A2, le permis moto, ont été enregistrés au Grand-Duché, contre 952 en 2020, année record, 818 en 2019 et 761 en 2018. Et les formations à Colmar-Berg connaissent aussi des sommets de popularité, avec 950 inscrits cette année, 900 participant en 2021…

Pas en tee-shirt et lunettes de soleil

Autant de pilotes qui attendent avec encore plus d'impatience que les autres que le printemps s'installe enfin au Luxembourg pour enfourcher leur moto. Avec les dangers que cela comporte. Ainsi, les accidents en moto ne sont pas rares. Et sont le plus souvent dus à une vitesse excessive ou inadaptée, un obstacle imprévu, un perte de contrôle, un sol glissant… Le ministère précise, en se fondant sur une étude menée en France, que les jambes (65%), les membres supérieurs (50%), le crâne et le visage (18,5%) et la peau (10%) sont les parties du corps des motards qui souffrent le plus souvent de lésions en cas d'accident.

Or, le risque peut être réduit avec l'équipement adapté. D'ailleurs, selon des statistiques de la police, la non-conformité de l'équipement est la deuxième infraction la plus souvent constatée chez les motards lors de contrôles d'avril à septembre 2021, avec 220 cas. Seul les excès de vitesse sont plus nombreux, avec 341 verbalisations. Du coup, le ministère lance, avec la Sécurité routière ASBL, une campagne de sensibilisation «Bien équipé, bien protégé», pour rappeler aux motards l'importance d'un bon équipement, de la tête aux pieds. «Même en été quand il fait chaud, ce ne sont pas le tee-shirt et les lunettes de soleil qui sont importantes», reprend François Bausch. «Il faut un casque et un habillement qui protège». La campagne va se décliner sur divers supports jusqu'à la fin du mois d'avril.