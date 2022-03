Football - BGL Ligue : «On ne s'entraîne pas moins qu'en Bundesliga»

NIEDERKORN - Passé d'ailier à arrière droit, l'international luxembourgeois Florian Bohnert fait le point plus de sept mois après son retour au pays, à Niederkorn.

Florian Bohnert affronte dimanche la Jeunesse avec le Progrès. Editpress/Luis Mangorrinha Photographe

L'essentiel: Comment êtes-vous passé latéral?

Florian Bohnert: L'équipe allait moins bien à l'automne, le coach m'a alors parlé de ce repositionnement. À Mayence, j'avais déjà joué dans une position d'ailier qui devait plus défendre. J'aime bien ce poste et j'ai pu m'y adapter vite. Mais ça ne veut pas dire que je ne jouerai plus comme ailier.

Avez-vous parlé avec le sélectionneur national, Luc Holtz, de ce changement?

C'est lui qui m'avait parlé du poste de latéral pour la première fois il y a deux ans. Il m'avait dit qu'avec mes qualités, ce serait une position plus demandée au haut niveau. À ce moment, je ne voulais pas car j'étais en train de faire mon parcours en Allemagne comme ailier, je me sentais à l'aise. Avec le temps, j'ai commencé à me dire que ce serait peut-être une bonne idée.

Comment sont les conditions d'entraînement au Progrès par rapport à ce que vous avez connu à Mayence?

C'est un autre monde. Je pense qu'au Progrès on a encore de belles infrastructures pour le Luxembourg, mais ça n'a rien à voir avec les clubs allemands. L'intensité d'entraînement est un peu moins élevée, mais au niveau du volume, on n'est pas loin de ce qui se fait en Allemagne. On ne s'entraîne pas forcément moins que là-bas.

Votre objectif est toujours le monde professionnel?

Oui, je suis revenu au Luxembourg pour essayer de mieux rebondir vers l'extérieur et c'est aussi pour ça que j'ai choisi le Progrès.

Accepteriez-vous un challenge en D2 roumaine ou en D2 danoise comme certains de vos ex-coéquipiers?

Moi je pense qu'à 24 ans je ne le ferai pas. C'est mon point de vue, mais je comprends les joueurs qui l'ont fait.

(Recueilli par Nicolas Grellier/L'essentiel)