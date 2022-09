Lex Delles : «On ne va pas dans un gouvernement juste pour aller gouverner»

DIFFERDANGE – Lex Delles, ministre du tourisme et des classes moyennes, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine du 5 septembre.

La séquence du 5 septembre

Ministre du Tourisme et des Classes moyennes, Lex Delles est également, depuis quelques semaines, président du DP. Une mission de confiance alors que se profilent des élections majeures pour le Grand-Duché. «Il faut poursuivre l’idée du DP, ce n’est pas maintenant que le nouveau président, Lex Delles, va réinventer toutes les convictions», explique-t-il. Pour être un bon homme politique, «le plus important c’est être à l’écoute, travailler ensemble et prendre des décisions pour faire avancer les choses».