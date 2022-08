HBO : On ne verra plus Kat dans «Euphoria»

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série «Euphoria»: ils ne verront pas Barbie Ferreira dans la saison 3 du feuilleton. Celle qui joue le rôle de la lycéenne Kat Hernandez, qui assume ses kilos en trop, a annoncé la nouvelle mercredi 24 août 2022, dans une story Instagram. «Après quatre ans passés à incarner le personnage spécial et énigmatique de Kat, je dois lui dire au revoir avec les larmes aux yeux, a écrit l’actrice de 25 ans. J’espère que beaucoup d’entre vous pourront se reconnaître en elle comme je me suis reconnue en elle et qu’elle vous apportera de la joie en voyant son cheminement vers la personne qu’elle est aujourd’hui.»