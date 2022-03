On n’écoute pas Sarah, on regarde ses chaussures

Si la candidate républicaine botte les fesses d’Obama le 4 novembre, des milliers d’aficionados auront les yeux rivés sur ses souliers, qui se vendent désormais comme des petits pains.

Les bourdes, Sarah Palin, les enfile comme des perles alors les fans se concentrent sur des détails plus croustillants et certaines femmes, ravies qu’une de leur tente de les représenter se sont mises à disserter sur ses chaussures, ouvrant de nombreux blogs pour montrer les talons de Madame le gouverneur d’Alaska.

Parce que les électeurs décortiquent plus volontiers un tailleur et des talons aiguilles que des cravates et des blazers, les tenues de Sarah Palin ont une importance dans la campagne américaine. De ses chignons à ses pointes, son style «Américaine moyenne» est analysé des pieds à la tête. Même le très sérieux Wall Street Journal a fait tout un diaporama sur les chaussures de Sarah! Tant est si bien que de nombreuses Américaines veulent les mêmes chaussures. Et que les ventes explosent! +50% pour les Naughty Monkey (singes coquins) qu’elle portait le jour de sa nomination. En rupture de stock…