En concert à la Rockhal : «On n’enferme pas les oiseaux», le premier album de Barbara Pravi

On tient le premier album de Barbara Pravi, qu’elle a intitulé «On n’enferme pas les oiseaux».Preuve que cette fille, autrice-compositrice un peu perchée, qui cambriole depuis quelque mois les attentions de la scène musicale, a bel et bien pris son envol. Il faut écouter avec une légèreté grave ce que ces volatiles, symboles libres, ont à nous dire. Comprendre que l’oiseau, c’est elle, c’est lui, c’est nous. Qu’il a le plumage de l’amour pas encore émoussé, la flamboyance de l’aimé sublimé, le sérieux de la jeunesse quand elle vole loin et haut avant de s’affoler, avant de s’affaisser. En onze titres, Barbara nous fredonne ses propres évolutions et son bilan de la société. Sans guerre des sexes, et avec une bonne dose d’optimisme doux.