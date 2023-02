Accident de Pierre Palmade : «On n’est pas à l’étape du pardon»

L’avocat des deux adultes et de l’enfant dans la voiture percutée par le véhicule de l’humoriste a affirmé ce mardi que ses clients étaient «insensibles» aux excuses de Pierre Palmade.

«On n’est pas à l’étape du pardon, on est à l’étape où l’on veut que justice soit faite.» Mardi en fin d’après-midi, l’avocat des trois victimes dont le véhicule a été percuté par celui de l’humoriste Pierre Palmade a expliqué à la presse que ses clients étaient «insensibles» aux excuses du comédien, rendues publiques plus tôt dans la journée par sa sœur. La famille des trois personnes grièvement blessées espère que «la notoriété» de l’humoriste n’influera pas sur l’enquête et «qu’aucun traitement de faveur ne lui soit accordé».