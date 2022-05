Variole du singe au Luxembourg: «On n’est pas trop inquiets mais on reste vigilants»

On est en contacts étroits avec nos collègues du CHL et du LNS (Laboratoire national de santé). Pour le moment il n’y a pas de cas suspect ni confirmé mais la situation peut vite changer. On ne sait pas. On peut imaginer que le pays sera touché. Mais à ce stade, vu les ordres de grandeurs et les quelques centaines de cas en Europe, il n'est pas si étonnant qu'il n'y en ait pas encore. Désormais, on cherche vraiment des cas. On peut s'imaginer que dans les semaines à venir, le nombre de cas va augmenter assez rapidement. Mais il n’est pas clair qu’il y en aura au Luxembourg. Tant qu’on est à des petits chiffres dans les pays voisins et pas à des centaines de cas, le risque d’avoir un cas au Luxembourg reste assez petit.