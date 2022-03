Kraftklub : «On n’est plus les bienvenus à Berlin»

ROESER – À l’occasion du Rock-A-Field, le groupe Kraftklub s’est prêté aux questions de «L’essentiel».

Kraftklub lors de leur interview avec L'essentiel. Cedric Letsch

«L’essentiel»: Êtes-vous heureux de revenir aux Luxembourg après avoir participé au «Food for Your Senses»?

Felix Brummer (rappeur) et Steffen Israel (guitariste/claviériste), Kraftklub: Oui, plutôt. «Food for Your Senses» était un petit festival, plutôt sympathique. Là c’est déjà plus gros. Quand nous étions venus, les gens ne connaissaient qu’un ou deux morceaux. J’espère que cette fois, ils apprécieront les autres titres (NDRL: interview réalisé avant la prestation)

Quelle est la différence entre un festival et un concert pour vous?

Dans un festival, beaucoup de gens ne vous connaissent pas. C’est un excellent moyen de gagner de nouveaux fans. Surtout qu’il est toujours plus sympa de découvrir les choses par soi-même. En été, les festivals sont vraiment cools. On rencontre pleins d’autres groupes.

Comment décririez-vous votre style pour ceux qui ne vous connaissent pas?

«Fast guitar pop». C’est le terme qui nous correspond le plus. On préfère rapper que chanter. On mélange plusieurs styles, mais ce n’est pas prémédité. Nous faisons simplement la musique qui correspond à ce qui nous plaît. C’est pourquoi vous y retrouverez du rock, du rap et de la pop.

Quels groupes vous inspirent?

Quelques groupes présents ici au Rock-A-Field comme Phoenix et Queens of the Stone Age. En fait, plusieurs genres nous intéressent. Nous nous sommes beaucoup inspirés de l’indie anglais d’il y a dix ans. Les groupes de punks allemands nous nourrissent d’influence également. Et puis nous apprécions beaucoup The Strokes aussi.

Vous venez de Chemnitz, mais vous ne semblez pas trop apprécier Berlin…

C’est plus compliqué que ça en fait. On ne supporte pas les gens qui passent leur temps à parler de Berlin et qui partent là bas simplement pour se donner un genre. Ils ne savent même pas quoi y faire, mais ils sont à Berlin… En soi, c’est une ville qu’on aime quand même. Nous avons tellement de liens avec Berlin. D’ailleurs nous avons déjà enregistré là bas. Mais depuis le morceau «Ich will nicht nach Berlin», on n’est plus les bienvenus (rires).

Quel est votre regard sur l’Allemagne de l’Est aujourd’hui?

Ce n’est pas si terrible en fait… Il y a des pauvres oui, mais la vie est moins chère également. Quand on compare avec le reste du monde, il est bon de rappeler qu’on n’habite pas dans des ghettos non plus. Par rapport à l’Allemagne de l’Ouest, il y a une ambigüité. D’un côté, l’Allemand de l’Est se considère un peu comme un looser. D’un autre côté, nous avons aussi une forte attitude et on ne se gêne pas pour dire «Fuck you West Germany».