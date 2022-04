Usine Ferrero à Arlon: «On nous a rassurés, mais les inquiétudes demeurent»

«Je suis vraiment très étonné par ce scandale», souffle Julien, actif dans l'usine Ferrero d'Arlon, à proximité des trois frontières, «d'autant plus quand je vois les normes très strictes mises en place». Le son de cloche est identique chez ce salarié de longue date de l'entreprise italienne, qui «a connu des périodes où tout était beaucoup plus laxiste qu'aujourd'hui». Selon lui, «il est paradoxal que cela se produise alors que l'on multiplie les contrôles».

Depuis vendredi, la fabrique de confiserie et ses quelque 725 salariés sont à l'arrêt forcé. Elle était de toutes façons censée tourner au ralenti, avec une majorité de travailleurs en congé. Cette crise due à la présence de salmonelle au sein de l'usine a par ailleurs entraîné la perte sèche de 350 tonnes de chocolat.

La mise en chômage temporaire «fort probable»

Rien n'a filtré à l'issue d'une réunion qui s'est tenue mardi entre direction et syndicats. Jugeant «fort probable» la mise en chômage temporaire d’une partie du personnel du site, Sylviane Arnould, du syndicat chrétien CSC, secteur de l'alimentation, espérait obtenir «un plan de travail couvrant, au minimum, les deux prochaines semaines».

De leur côté, les salariés regrettent de «ne recevoir que très peu d'informations». Et si, «au début, alors que nous étions fort paniqués et avions tout de suite envisagé le pire, on nous a rassurés en nous disant qu'on ne fermerait pas, finalement, les inquiétudes sont toujours là», constate, amer, Julien.