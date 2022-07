La vague de chaleur bat son plein et sans crème solaire, rien ne va plus. Pourtant, il y a des zones du corps sur lesquelles la plupart des gens oublient systématiquement d’en appliquer.

PROTECTION SOLAIRE : On parie que vous n’appliquez jamais de crème solaire sur ces zones du corps

Il y a cinq zones sur lesquelles la plupart des gens oublient d’appliquer de la crème solaire. Unsplash/freestocks

Par temps caniculaire, les tubes de crème solaire se vendent comme des petits pains. Tant mieux! Car l’exposition directe aux rayons du soleil sans protection solaire peut s’avérer extrêmement dangereuse et augmente le risque de développer un cancer de la peau. Sans compter que cela entraîne un vieillissement cutané prématuré et les classiques mais non moins douloureux coups de soleil. Si nous ne sommes pas sans ignorer ces effets, nous oublions pourtant systématiquement de protéger certaines parties du corps.

1. Les paupières

Dernièrement, une connaissance de notre rédactrice s’est pointée à une réunion avec un fard à paupières bizarrement mal appliqué. À moins que c’était une infection oculaire? En fait, ni l’un, ni l’autre: «Je me suis brûlé les deux paupières en prenant un bain de soleil à la piscine», a-t-elle déclaré. Et oui, selon les dires de la victime, c’est aussi douloureux que ça en a l’air.

Il faut absolument protéger la peau particulièrement sensible du contour des yeux. Pour éviter les irritations, il est recommandé d’utiliser des crèmes ou des sticks pour peaux ultrasensibles et de porter des lunettes de soleil portant le sigle CE sur la branche. Parmi les quatre catégories, seules les catégories trois et quatre conviennent pour la baignade, la plage ou la montagne.

2. La plante des pieds

Dans une certaine mesure, la corne des pieds protège des coups de soleil. Ceux qui se rendent régulièrement chez le pédicure doivent toutefois prendre garde, car un coup de soleil sur la plante des pieds est extrêmement douloureux (ici, ce n’est pas une connaissance, mais la rédactrice elle-même qui parle par expérience).

Pour éviter d’en arriver là, il convient d’appliquer de la crème solaire sur la plante des pieds dès qu’on s’expose au soleil et de les mettre sur la serviette (qui, espérons-le, n’est pas encore pleine de sable). Et tant que vous y êtes, n’oubliez pas de mettre aussi de la crème sur le dos des pieds!

3. Les cicatrices et tatouages

En général, la plupart des gens pensent à appliquer de la crème solaire sur les cicatrices. Mais saviez-vous qu’elles nécessitent une protection spéciale? Les cicatrices récentes ne doivent pas être exposées au soleil dans les six à huit premières semaines. Par la suite, il faut utiliser un indice de protection d’au moins 50 durant la première année, au risque de développer une hyperpigmentation, c’est-à-dire une coloration foncée du tissu cicatriciel et de la peau qui l’entoure.

Vu qu’un tatouage est une blessure de la peau, le risque est le même. Il faut donc systématiquement appliquer de la crème solaire dessus. Cela permet aussi d’en conserver sa beauté plus longtemps.

4. Les lèvres

Les lèvres ne contiennent pratiquement pas de mélanine, ce pigment qui nous permet de bronzer et de protéger la peau contre les rayons ultraviolets. La peau des lèvres est aussi beaucoup plus fine que sur d’autres parties du corps. Les lèvres sont donc particulièrement sujettes aux coups de soleil et devraient dans tous les cas être protégées. Il existe une multitude de baumes à lèvres. Si vous n’en avez pas sous la main, un lait solaire du commerce fera parfaitement l’affaire.

5. Les mains