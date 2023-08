On passe environ 36 nuits en voyage en dehors de chez nous

2,6 millions de voyages, c'est environ 600 000 de plus qu'en 2019 et le double de 2020, année marquée par la pandémie de Covid et les restrictions générales. «Depuis la crise sanitaire, l'effectif n'a cessé d'augmenter», constate le Statec. Pour aller plus loin même, «bien que 2022 soit une année marquée par l’inflation, on observe une augmentation assez importante des pratiques touristiques».