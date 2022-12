«On pensait que la guerre en Ukraine serait courte. Grosse erreur»

Editpress/Hervé Montaigu

L’essentiel: Comment analysez-vous la situation actuelle du Luxembourg face à la crise de l’énergie?

Serge Allegrezza: Ce qui marque, c’est l’évolution de l’inflation, on tourne autour de 6-6,5% selon nos prévisions pour la fin de l’année, alors que la zone euro est autour des 10%. C’est une différence notoire qui s’explique par l’évolution des prix de l’énergie.

Est-ce lié aux mesures contre l’inflation?

Les réunions tripartites, notamment la dernière, ont décidé ce bouclier sur l’électricité et le gaz, ce qui va jouer un rôle important de frein sur l’évolution des prix qui sinon auraient explosé. En même temps, cela va permettre de modérer l’évolution du coût salarial (cette année autour de 6%, l’an prochain autour de 5%) ce qui va soutenir notre compétitivité. Ces mesures, si l’on regarde les ménages par quintiles de revenus, favorisent les ménages les moins bien lotis.

Vous dressez donc un bilan positif des mesures…

Oui, mais elles coûtent aussi, on l’a montré. Il y a un impact conséquent sur les finances publiques. Moindre cette année mais plus fort l’an prochain. On a un déficit assez important. Donc il faut que quelqu’un paye l’ensemble de ces mesures qui donnent aussi une impulsion à l’économie avec une injection de moyens.

Le Statec et ses projections ont une responsabilité énorme ces derniers mois, ils sont à l’origine de beaucoup de décisions politiques. N’est-ce pas trop pour un institut statistique d’avoir autant d’influence sur les décisions?

On ne cherche pas à le faire, ce sont les circonstances. Pendant la pandémie, c’était les épidémiologistes, maintenant ce sont les économistes, les prévisionnistes, les statisticiens. Nous n’en dormons pas la nuit car nous avons le souci de ne pas nous tromper ou du moins d’expliquer d’où vient l’incertitude. D’être en permanence réactifs et d’informer l’État et les acteurs sociaux pour que tout le monde soit au courant des derniers développements. Mais je crois que tous les instituts statistiques ont cette charge à porter actuellement car cela fait partie de leur corps d’activité, la conjoncture et l’inflation.

«On fait des hypothèses mais on peut se tromper» Serge Allegrezza, directeur du Statec

Faites-vous une autocritique, un bilan de vos projections?

C’est obligatoire. Nous sommes nous-mêmes surveillés. Non seulement sur la façon dont nous travaillons mais spécifiquement sur les prévisions. Une directive européenne demande à ce qu’une évaluation soit faite des prévisions macro-économiques et ce pouvoir a été confié, au Luxembourg, au Conseil national des finances publiques, qui a le droit de nous demander d’ouvrir nos livres et de montrer comment nous modélisons. Nous devons montrer l’outillage que nous utilisons lorsqu’on nous le demande. Le conseil a ce droit et en a déjà fait usage.

Vos erreurs peuvent être critiquées…

Tout à fait. Mais il y a une science. Nous essayons d’avoir les meilleures techniques possible. Mais on fait toujours des hypothèses et on peut se tromper. Par exemple, on est parti de l’idée que la guerre en Ukraine serait courte. Grosse erreur. Non, elle sera longue. Mais c’est une question d’estimation géopolitique et là on peut ne pas avoir pris la bonne hypothèse. On corrige en permanence les hypothèses pour qu’elles soient plus pertinentes par rapport au monde qui nous entoure.

Y a-t-il d’autres erreurs?

Ce genre de travail est fait mois après mois. Les données entrent en permanence. On peut nous-mêmes nous corriger en permanence donc les grosses erreurs sont difficiles à faire. Mais quand on est pris de court comme pour la première tripartite en mars où on nous a dit ''voilà on doit négocier, amenez-nous des prévisions'', donc il fallait du jour au lendemain réunir une équipe et travailler pour que les négociateurs aient des documents avec des prévisions et des analyses. Quand on va vite, il y a toujours un danger de prendre des hypothèses pas bien réfléchies. Ou alors on s’inspire de ce qu’ont fait nos collègues à l’étranger. Sur l’Ukraine, on n'est pas des géopoliticiens, des scientifiques du fonctionnement du Kremlin, donc on a suivi un peu ce que les autres ont fait.

Êtes-vous encore aujourd’hui satisfait de vos prévisions de mars dernier?