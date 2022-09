Au Luxembourg «On pensait qu’Elizabeth II était immortelle»

Le Luxembourg pleure aussi la perte de la reine Elizabeth II. Plusieurs bouquets de fleurs et roses ont été déposés devant l’ambassade britannique au lendemain de la mort de Sa Majesté. «Goodbye Queen» and «Her Majesty Elisabeth II» pouvait-on lire sur les fleurs, déposées à côté d'un drapeau du Royaume-Uni étendu, en hommage. Un registre de condoléances est d’ailleurs mis à disposition à l’ambassade pour ceux qui souhaiteraient apporter leur soutien.

En ville, les résidents sont partagés entre le choc pour certains et l’indifférence pour d’autres. «J’ai été choquée par sa mort. Je ne sais pas pourquoi mais on avait l’impression qu’Elizabeth II était immortelle», réagit Ana, 17 ans. De son côté, Béatrice n’était pas du tout étonnée: «Elle avait quand même 96 ans, je n’étais pas surprise. Mais c’était une légende. Évidemment sa perte m’a attristée».

«God save the king, maintenant»

De passage par le Grand-Duché, Lennart et Verena, originaires de Gand (Belgique), ont suivi de près les derniers moments de la reine: «On a lu qu’elle était vraiment malade et quelques heures après elle mourait, on était terriblement choqués», confie la jeune femme. «Quand on a su que les membres de la famille arrivaient à Balmoral, on a tout de suite compris que c’était grave», ajoute de son côté Lino.