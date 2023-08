«On pense plus au business qu'au joueur» selon Xavi

«J'ai vu l'autre jour que Pep Guardiola se plaignait, à juste titre. Je pense que nous pensons plus au business qu'au joueur», a déclaré le technicien catalan Xavi en conférence de presse. «C'est une bataille perdue d'avance tant que les joueurs ne se lèvent pas pour dire 'on ne joue pas'. Et maintenant, ils jouent plus de minutes, 110 ou 112...», avait pesté Guardiola auprès de la chaîne espagnole Movistar+ avant la Supercoupe d'Europe contre Séville.