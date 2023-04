Menaces contre Bilal Hassani: «On peut attaquer le P* à l'acide»

Malgré un soutien d'une grande partie de la classe politique et plus globalement du monde de la culture, le concert de Bilal Hassani dans une ancien église désacralisée de Metz jeudi, a été annulé par le producteur de la tournée Live Nation. La faute à des menaces émanant des réseaux d'extrême droite, qui ont succédé à l'agitation du collectif Lorraine Catholique. Soutenu par Civitas, ce dernier avait crié à la «profanation» dans l'ancienne église Saint-Pierre-Aux-Nonnains, aujourd'hui salle de spectacles.

Le média StreetPress a révélé vendredi le contenu des messages plus qu'inquiétants postés sur Telegram par des militants de groupes identitaires. Sur un fil baptisé «FR DETER», certains font part de projets d'attentats, visant le concert et la manifestation de soutien: «J’ai un peu de tout, des armes blanches aux armes à feu. Je sais aussi fabriquer des bombes, des fumigènes, des cocktails molotov, des projectiles de fou et des grenades», lance un membre.