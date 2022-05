Covid-19 au Luxembourg: «On peut penser que d’ici fin juin, le masque disparaîtra»

Les personnes qui décèdent sont très âgées ou très malades et on a davantage l’impression, aujourd’hui, qu’elles décèdent avec le Covid plutôt que du Covid.

On peut s’attendre à ce que l’on fasse la même chose que des pays comme la France, qui a supprimé le masque dans les transports, même si c’est un peu plus compliqué ici car la loi doit être changée pour cela. C’est un peu moins flexible. Cela doit être encore discuté, mais on peut penser qu’à la prochaine loi, le masque disparaîtra. L’autre point à évoquer sera la 3G (vacciné, testé ou guéri) dans les hôpitaux et les maisons de soins. Rien n’est décidé mais on s’orienterait plutôt vers une recommandation plutôt qu’une obligation. La loi actuelle arrive à échéance fin juin mais cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas anticiper des allègements.