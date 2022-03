Google au Luxembourg : On peut s'opposer aux images de Street View

LUXEMBOURG - Cinq années de bataille ont été nécessaires pour permettre à Google de diffuser le service Street View au Luxembourg.

Après avoir pris ses photos, en 2009, Google a demandé à les diffuser sur Internet. Mais les autorités luxembourgeoises se sont montrées réticentes, car l’utilisation du service «allait à l’encontre de l’article 30 de la loi de 2002 sur la protection des données», garantissant un droit d’opposition. Le texte prévoyait le droit pour chaque citoyen de ne pas voir sa photo, ou celle de son lieu d’habitation, diffusé publiquement. Or, Google voulait publier les images des maisons et immeubles sans possibilité de les faire retirer de son site.

Un dispositif de floutage

Le système de captation de Google posait aussi problème. En 2010, les autorités de protection des données de différents pays se sont rendu compte que Google, «en plus des photos, enregistrait aussi des données personnelles (adresses mail et mots de passe) via les réseaux wi-fi», reprend Gérard Lommel. La firme a été condamnée pour cela dans certains pays, et avait reçu un avertissement et une mise en demeure de la part du Luxembourg.