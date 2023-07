On pourra faire trempette dans la Seine, en plein Paris, en 2025

Promesse vieille de plus de trente ans

Dimanche matin, les touristes en promenade sur les quais pittoresques situés entre la rive droite et l’île Saint-Louis ont pu assister à un spectacle inhabituel: à la place des bateaux-mouche, des canoë-kayaks et des nageurs dans le fleuve.

Parmi eux, deux adjoints d’Anne Hidalgo , la maire socialiste de Paris présente sur cette base nautique estivale pour annoncer les tout premiers sites de baignade autorisée sur la Seine en Ile-de-France. «Promesse tenue. On nage aujourd’hui dans la Seine et ce n’est que le début», a déclaré la maire de la capitale, qui avait fait de cet engagement, pris en 2016, un pilier du dossier de candidature pour l’organisation des JO, obtenue l’année suivante.

Une promesse vieille de plus de trente ans, puisqu’au tournant des années 1990, son prédécesseur Jacques Chirac, avant d’être élu chef d’Etat, l’avait déjà formulée, promettant de faire trempette lui-même «devant témoins». Si elle n’a pas mouillé le maillot de bain, contrairement à ses deux adjoints à l’Urbanisme, Emmanuel Grégoire, et aux Sports, Pierre Rabadan, Anne Hidalgo s’est engagée à s’immerger dans le fleuve «l’année prochaine», celle des JO .

Navigation restreinte, voire interdite

Outre le «Bras Marie», situé tout près de l’Hôtel de Ville, les rives de Grenelle (XVe) et Bercy (XIIe) accueilleront des espaces de baignade aménagés et sécurisés, indique la mairie. «Les plans d’eau surveillés seront délimités par des bouées et un ponton pour y accéder, avec des espaces pour se changer, se doucher et ranger ses affaires sur les quais», précise la municipalité. Pour assurer la sécurité des baigneurs, les différents acteurs publics (l’autorité portuaire Haropa, Voies navigables de France, les préfectures de police et de région) et privés (bateaux-mouches, fret) impliqués travaillent encore pour restreindre voire interdire la navigation fluviale près des sites, indique la mairie.