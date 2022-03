François Bausch – «On pourra prendre le tram de Belval à l'aéroport»

Épisode 2 - La séquence du 29 février

Depuis le début de sa mise en service, à la fin de l’année 2017, le tramway de Luxembourg rencontre un franc succès. « Je me suis battu pendant 40 ans pour ce projet. Quand on a commencé, c’était très contesté mais aujourd’hui, je suis content de voir le résultat», explique le ministre François Bausch.

Ce dernier présentera au printemps le plan national de mobilité 2025, dans lequel on devrait retrouver des informations sur le futur tram rapide, qui reliera le quartier de la Cloche d’ Or à Esch-sur-Alzette à l’horizon 2028, avec une vitesse importante entre Leudelange et Mondercange.