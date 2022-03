François Bausch – «La décarbonation du secteur aérien est un objectif»

AFP

Épisode 5 - La séquence du 4 mars

Alors qu’il a annoncé quitter son poste de ministre en 2023, François Bausch a jeté un regard sur ses deux mandats. «Je ne regrette rien de ce que j’ai fait, mais j’ai un grand objectif, national et international, c’est la décarbonation du secteur aérien», a-t-il lâché au micro de L’essentiel Radio.

Le gouvernement a lancé des projets pilotes pour la fabrication de carburant synthétique. Le ministre ne cache pas son souhait de contribuer à la transformation du secteur. « Dans le futur, l’hydrogène jouera un très grand rôle dans la mobilité».

J'écoute Ed Sheeran tous les jours en faisant du sport

Épisode 4 - La séquence du 3 mars

Alors que le plan national de mobilité 2035 sera présenté au mois d'avril, le ministre a souligné l'importance de la planification. «L’idée est d’anticiper les problèmes. On a fait une projection: comment le Luxembourg va-t-il se développer en termes de démographie, d'emploi…?» précise-t-il.

Des pistes qui permettent d'optimiser l'aménagement du territoire en fonction des différents pôles d’attraction du pays: le Sud avec Differdange et Esch-Belval, mais également le Nord, qui sera dans le futur un important pôle d’attractivité. «Une panoplie d’idées pour corriger des erreurs du passé».

Une musique qui me rappelle ma jeunesse, la fin des années 60.

Épisode 3 - La séquence du 2 mars

Pour François Bausch, le vélo est l'un des grands gagnants de la pandémie. «Les gens ont redécouvert le vélo et son confort et c'est resté». Selon lui, il faut créer une infrastructure spécifique pour les nouvelles formes de mobilité. «Il faut créer une infrastructure séparée des piétons et du trafic automobile» explique le ministre des Transports.

Dans le Plan national de mobilité 2035 présenté fin avril, une nouvelle classification du réseau routier. «Dans le futur, une route sera un couloir multimodal où tout le monde devra avoir sa place, c’est ça la nouvelle philosophie».

Je les ai vus plusieurs fois en live, c'est fantastique.

Épisode 2 - La séquence du 1er mars

Depuis le début de sa mise en service, à la fin de l’année 2017, le tramway de Luxembourg rencontre un franc succès. «Je me suis battu pendant 40 ans pour ce projet. Quand on a commencé, c’était très contesté mais aujourd’hui, je suis content de voir le résultat», explique le ministre François Bausch.

Ce dernier présentera au printemps le plan national de mobilité 2035, dans lequel on devrait retrouver des informations sur le futur tram rapide, qui reliera le quartier de la Cloche d’ Or à Esch-sur-Alzette à l’horizon 2028, avec une vitesse importante entre Leudelange et Mondercange.

«Transporter rapidement des gens entre les deux centres économiques du pays sera un important saut qualitatif», assure François Bausch, qui énumère de nombreuses possibilités de déplacement. De Esch, vous pourrez aller jusqu’au Findel si vous devez prendre un avion».

Un grand film d'époque, une musique fantastique

Épisode 1 - La séquence du 28 février

Vice-Premier ministre, ministre de la Défense et ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch est l'invité de la «Story» sur L'essentiel Radio. Au micro de Jean-Luc Bertrand, il évoque dans le premier épisode de l'émission, le sujet de la mobilité et notamment la gratuité des transports, instaurée dans tout le pays depuis le 1er mars 2020.

Un service de première nécessité, financé par la fiscalité générale. «Il faut donner l'accès à la mobilité à tout le monde», assure-t-il. Et d'ajouter : «Les prix des tickets ne couvraient que 10% du coût total des transports. Alors cette mesure n'a pas substantiellement augmenté le coût supplémentaire pour l'État».