Procès Merah en France : «On promet une balle dans la tête à mes enfants»

L'avocat d'Abdelkader Merah, Me Éric Dupond-Moretti, a dénoncé jeudi, devant la cour d'assises de Paris, une lettre anonyme proférant des menaces de mort contre ses enfants.

«J'ai reçu ce matin une lettre qui me met dans un état particulier parce qu'on promet une balle dans la tête à chacun de mes enfants», a déclaré le ténor du barreau, en assurant ne s'être «jamais senti aussi avocat». Abdelkader Merah est jugé depuis lundi pour «complicité» dans les crimes de son frère Mohamed, qui avait assassiné au nom du jihad sept personnes, dont trois enfants juifs, en 2012 à Toulouse et Montauban.

«Je connais mieux que personne le fait que l'avocat soit regardé comme celui qu'il défend. Mais c'est mon honneur de défendre Abdelkader Merah», a ajouté Me Dupond-Moretti, expliquant: «Je ne défends pas une cause mais un homme». «Je ne suis pas payé par Daech (acronyme arabe du groupe jihadiste État islamique) ni par les États du Golfe et je n'ai pas demandé un centime pour assurer sa défense», a poursuivi l'avocat, qui a indiqué recevoir de nombreuses lettres anonymes, comme avant lui, pour d'autres affaires, ses confrères Jacques Isorni, Robert Badinter ou Henri Leclerc.