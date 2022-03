«On reçoit davantage de gens en détresse psychique»

Les travailleurs sociaux et psychologues y ont reçu presque 21000 personnes. Cette année, la tendance à la hausse se confirme. «L'augmentation ne veut pas forcément dire qu'il y a davantage de toxicomanes. Par contre, on observe que la situation sociale se dégrade. Nous recevons beaucoup plus de gens en situation de détresse psychique», explique Henri Grün.