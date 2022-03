Fin des restrictions - «On revit enfin en voyant les sourires sur les visages»

Le Luxembourg a allégé les restrictions contre le Covid-19.

Un printemps sans contrainte sanitaire! La levée des restrictions telles que le port du masque lors des grands événements est tombée à point nommé pour le Springbreak, grande foire organisée de jeudi à dimanche à Luxexpo.

Pour Lowic, c'est «l’après-Covid», lâche-t-il. «On revit en revoyant les visages. Bas les masques, fini le CovidCheck, c’est la liberté. C'est vraiment une cassure par rapport à deux ans de misère. C’est "le monde d’après". Il reste des sceptiques, mais vivons!». Un son de cloche identique aux quatre coins du grand hall d'exposition où «la vie d'avant» a repris ses droits.

«Cela fait du bien et on est libéré», se réjouit Andres. «Cela fait un peu bizarre, car on n’est plus habitué à voir les sourires, mais on va se réhabituer». Pour Olivier, le sentiment est partagé: «D’un côté, ça fait plaisir, de l’autre, je ne me sens pas encore très à l’aise quand il y a du monde sans».

«Maintenant, je suis obligé de me brosser les dents» Un visiteur au Springbreak

Pour Maximilien, «sans le masque, on peut respirer calmement». «On voit les personnes et on arrive à mieux percevoir leurs ressentis. On sent encore de l’appréhension, mais chacun est libre».