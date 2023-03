En Syrie : «On risque de mourir pour les trouver»

Depuis février, 130 personnes ont été tuées alors qu'elles cherchaient des truffes, à cause de l'explosion de mines disséminées par le groupe Etat islamique (EI) ou de tirs de ses combattants retranchés dans le désert, selon un décompte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG au vaste réseau de sources en Syrie. «C'est un gagne-pain plein de sang. On risque de mourir pour les trouver, mais on s'en fiche, on veut pouvoir nourrir nos enfants», affirme Mohammad Salha devant des sacs remplis de champignons.

«Je ne sais pas si je reverrai ma femme et mes enfants»

Le jeune homme de 31 ans vient de passer une semaine à sillonner le désert, près de son village des environs de Hama (centre), à la recherche de ces truffes vendues à un prix considérable pour le marché syrien. «Je sors chaque jour de la maison et je ne sais pas si je reverrai ma femme et mes enfants», ajoute-t-il. «Or jaune, venez acheter de l'or jaune», dit-il pour interpeller les clients.

Le kilogramme se vend entre cinq et 25 dollars, selon la taille et la qualité, dans un pays où le salaire mensuel moyen est de 18 dollars. Moins parfumées que les truffes françaises ou italiennes, les truffes des sables syriennes sont considérées parmi les meilleures au monde et ne peuvent être ramassées qu'à la saison des pluies, entre février et avril. En raison de l'effondrement économique causé par la guerre en Syrie, de plus en plus de villageois se risquent à partir à leur recherche. «On fait beaucoup de profits pendant la saison des truffes (...) mais c'est au risque de notre vie», résume Mohammad Salha.