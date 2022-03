Au Luxembourg : «On s'attend à au moins deux mois d'épidémie»

LUXEMBOURG - Pour un médecin en première ligne au Luxembourg, les urgences pourraient vite être dépassées si la population ne respecte pas les règles de confinement.

«L'épidémie est bien là, et on s'attend à au moins deux mois d'activité Covid-19 dans les hôpitaux», explique Cyril Thix, médecin spécialiste en anesthésiologie, en réanimation et en médecine d'urgence aux Hôpitaux Robert Schuman. En première ligne comme de nombreux soignants, le professionnel a vu la situation évoluer en un rien de temps.