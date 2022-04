Pékin Express: «On s'est mis la pression pour aller loin et ça a fonctionné»

Les frères belges Nicolas et Lucas Léonard ont remporté jeudi, la finale de la 15e saison de «Pékin Express» face à Fanny et Jérémy.

Roger Van ZAAL

«L'essentiel»: Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu au sprint final que vous étiez les premiers?

Nicolas Léonard, vainqueur avec son frère Lucas de «Pékin Express: Sur les traces de l'aigle royal»: Mon frère voit le panneau pas encore déchiré avant moi, j'ai eu l'image de ma femme et mes enfants en tête tout de suite qui m'ont permis de réaliser ce rêve. Je leur dédie cette victoire. C'est un truc de fou, indescriptible. On s'est mis la pression pour aller le plus loin possible et ça a marché!

Comment vous expliquez votre force par rapport aux autres binômes?

Elle est toute simple, on ne s'est jamais pris au sérieux tout en restant sous pression tout le temps, en donnant le meilleur de nous mêmes, avec une force mentale incroyable et jamais regarder en arrière. C'est ça qui nous a permis d'aller au bout.

Vous rêviez de faire «Pékin Express»?

C'était un rêve au départ. Lucas m'avait proposé il y a quatre ans mais j'avais décliné parce que les enfants étaient trop petits. L'an dernier en regardant la saison avec mes enfants et mon épouse, j'ai un peu ennuyé ma femme en disant que j'allais le faire et elle m'a dit, "OK vas-y, lance-toi" puis on a été pris et on connaît l'issue finale.

Vous dites à la fin de l'émission que vous n'auriez jamais fait cette aventure avec quelqu'un d'autre que votre frère…

J'aurais fait cette émission avec personne d'autre que Lucas. C'est écrit comme ça. On s'entend bien en dehors, on avait besoin de se retrouver tous les deux. Cette émission nous a permis encore de plus se connaître, plus s'apprivoiser, se comprendre.

Ce n'était quand même pas si évident que ça. Est-ce que vous avez pensé à arrêter, rentrer en Belgique?

Oui, après l'étape 4. Notre famille nous manquait. On s'est posé beaucoup de questions, on s'est demandé si on pourrait continuer avec l'absence de mon épouse et de mes enfants. N'étant jamais parti plus de deux jours sans eux, c'était vraiment très compliqué.

La finale a commencé avec un saut en parachute. C'est complètement fou cette dernière épreuve…

C'était un rêve de sauter en parachute. Je ne l'avais jamais fait et le faire au-dessus de Dubaï, c'est tout simplement extraordinaire. Quand on voit le décor qu'il y a en dessous.

Ce n'est peut-être pas la destination que vous avez préférée pendant l'aventure…

Non ce n'est pas l'endroit que j'ai le plus apprécié. Je trouve que Dubaï, c'est aberrant comme ville, comme métropole. Un peu trop de trop. J'ai préféré Kirghizstan, l’Ouzbékistan et la Jordanie.

Ça fait quoi d'avoir remporté 100 000 euros?

Le but premier c'était de gagner avec le plus possible. Tant mieux pour nous, dommage pour Fanny et Jérémy qu'on respecte énormément, ce sont des personnes extraordinaires.

Qu'allez-vous en faire?

Lucas a la moitié. Avec la moitié de la somme restante, je gâterai mes enfants et ma femme parce qu'ils le méritent. M'ayant laissé partir autant de temps, de devoir gérer le quotidien à la maison, ils vont recevoir un gros cadeau.

Comment s'est déroulé le retour à la maison? Y a-t-il eu un temps d'adaptation pour revenir les pieds sur Terre?

Non, aucun temps d'adaptation quand je suis revenu. J'ai recommencé le travail très rapidement. Je me souviens encore d'être sorti de l'avion et d'être allé prendre un steak-frites et une bonne grosse bière belge. Le retour à la normale s'est fait très normalement et très rapidement.

Mais il a fallu garder le secret. C'était peut-être ça le plus compliqué?

C'était le plus compliqué de garder le secret pendant six mois. Juste ma femme était au courant, mes enfants ne le savaient pas. Ils savaient que j'étais en finale mais ne connaissaient pas l'issue.

Comment vivez-vous la notoriété due à l'émission?