Au Luxembourg: «On s'est rendu compte suite à l'incendie que Kayl est une grande famille»

Des initiatives aussi ont été lancées dans l'entourage proche des familles sinistrées. «Cela a choqué toute la ville. Des proches nous ont demandé si on pouvait faire une collecte pour ces gens qui n'ont plus rien. Nous avons fait un message sur Facebook. Mais on ne s'attendait pas à autant de retours. On s'est rendu compte que Kayl est une grande famille», raconte Francesco qui, avec son épouse Tania, a reçu mercredi plus d'une cinquantaine de messages.

Dès mardi soir, Tania a pu rencontrer des sinistrés. «Ils disent merci à tous ceux qui les aident et à Kayl. Ces gens sont encore sous le choc et n'ont littéralement plus rien. Ni habits ni papiers. Beaucoup n'avaient sur eux que leur pyjama. Se retrouver ainsi en plein hiver c'est difficile», poursuit Francesco, qui ajoute: «On a relayé l'appel aux dons de la commune et on trouve aussi important que les amis et la famille aident aussi. C'était un acte isolé et on ne s'attendait pas à ce que cela prenne cette ampleur».