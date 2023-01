«On se fait des copains en jouant à des jeux vidéo»

«On a dû laisser nos ordinateurs chez nous quand on a fui l’Ukraine. Alors, on est très reconnaissants de pouvoir jouer ici», commentaient hier les deux Maxime, 17 et 18 ans.

Casque audio sur la tête, bien calés dans un fauteuil, en équipe lors d’une partie de «Valorant», les garçons, comme de nombreux ados de tous horizons résidant à Differdange et alentour, sont devenus des habitués de l’espace Fit4Gaming. Ce projet d’intégration porté par la société FWRD et soutenu par le ministère de la Famille fait escale à Differdange jusqu’au 21 janvier.

Le temps de jeu vérifié

«Le but est qu’ils s’amusent, se rencontrent, se sentent comme à la maison et mettent leurs éventuels soucis de côté. Ils ont accès à du matériel dont le coût n’est pas négligeable. Et le projet comporte aussi une dimension pédagogique», détaille Arnaud Claisse, éducateur à Fit4Gaming. «Je vérifie également leur temps de jeu pour qu’ils restent raisonnables». Les plus de 12 ans viennent après les cours.