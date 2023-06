Réunions virtuelles au Luxembourg: «On se fait une réunion Zoom à 14h?»

Dimanche 15 mars 2020: Xavier Bettel décrète le confinement, de nombreuses activités doivent baisser le rideau, les déplacement sont limités... De nombreux salariés se retrouvent à travailler depuis la maison. Comment maintenir la communication et poursuivre la prise de décision? Contraintes et forcées, les entreprises ont dû s'adapter et les réunions virtuelles sont ainsi devenues la norme.

Une habitude qui a perduré après le confinement et la crise sanitaire: en 2022, au Luxembourg, 54,3% des entreprises de plus de 10 salariés ont eu recours à ce type de meetings, soit un peu plus qu'au niveau européen (50%), selon Eurostat. Les champions sont la Suède (79,4%), la Finlande (78,5%) et le Danemark (75%). Les entreprises belges (63,5%) et allemandes (60,5%) sont plus adeptes que les françaises (43,9%). À noter qu'à l'Est, en Hongrie et en Bulgarie, cette habitude a été adoptée par moins de 30% des entreprises.