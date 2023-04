«On se noie littéralement dans vos vieux vêtements»

«Pourquoi trouve-t-on des blousons d’hiver au Ghana, où il ne fait jamais froid?», demande Yayra Agbofah. La question du créateur ghanéen est rhétorique. «Le Ghana est la décharge textile de l’Occident. On a atteint les 40 000 tonnes déversées par an. Ça pollue la terre, l’océan, on se noie littéralement dedans. Les Ghanéens n’ont pas mérité ça!». Yayra Agbofah sera l’un des neuf créateurs à présenter une collection où il donne une nouvelle vie à des habits de seconde main, à l’Upcycling Fashion Show, ce soir. Le défilé, organisé par Lët’z Refashion avec le soutien de la campagne Rethink your Clothes, a lieu à Neümunster.