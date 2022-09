Mathieu et Alexandre : «On se sépare d’un commun accord»

«Aujourd’hui, on se sépare, d’un commun accord. On a vécu deux ans et demi extraordinaires. Mais à un moment donné, je crois qu’Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu’il avait besoin d’une vie plus tranquille, moins turbulente, une vie plus classique», a expliqué Mathieu sur le plateau de «Chez Jordan» en précisant que la rupture datait de fin août 2022.