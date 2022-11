Handball : «On sent qu'on donne du bonheur aux gens»

La sélection ukrainienne, qui jouait à Luxembourg mardi, joue pour la fierté de son pays depuis le début de la guerre en février.

Editpress

Il n'était pas question que de handball à La Coque hier soir. Le Luxembourg y recevait l'Ukraine lors des qualifications du Mondial 2023, un adversaire forcément spécial. Comme lors de leur précédentes rencontres depuis le début de la guerre, les Ukrainiennes ont été émues en entendant l'hymne avant le match.

«On essaye de ne pas parler de la guerre entre nous, confie la gardienne Mariia Gladun. On a très peu de temps pour se préparer, alors on préfère parler de handball. On essaye d'être positives et d'avancer». Si Gladun évolue à Berlin, la moitié de l'équipe joue dans des clubs ukrainiens, dont le championnat est arrêté depuis huit mois et qui doivent stopper leurs entraînements en cas d'alerte aérienne.

«Je me suis sentie à la maison»

«Nous avons un rôle différent à présent, tout le monde le comprend, souligne Mariia Gladun. C'est dur, mais on doit montrer qu'on se bat, que le handball ukrainien est en vie. Quand on a battu la Slovaquie (29-30, le 30 septembre), ça a été énorme au pays, bien plus qu'avant. On sent qu'on apporte du bonheur et de la fierté aux gens qui doivent se cacher dans les abris».

Toutes les joueuses connaissent quelqu'un qui combat et le staff, qui a été réduit de cinq à trois éléments, doit demander des dérogations pour avoir le droit de quitter le pays. C'est pourquoi la sélection s'était retrouvée pour un stage dans l'ouest du pays avant ses matches du printemps. «J'ai eu peur le premier jour, il y avait des panneaux pour signaler les mines dans la rue, se souvient Mariia Gladun. Mais ensuite, j'ai vu des enfants jouer, je me suis calmée et je me suis sentie à la maison».