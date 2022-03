«On s’est dit: ça passe ou ça casse»

Qui pouvait arrêter le duo luxembourgeois mercredi dans l’étape considérée comme la plus dure de ce Tour 2009? L’aîné des frères Schleck l'a emporté devant le leader Contador et son frère Andy Schleck.

«Ce matin, on n'avait rien à perdre. Andy était cinquième et moi huitième au général, on ne pouvait que gagner. On a tout misé, on s'est dit: ça passe ou ça casse. Je crois qu'on a mérité de gagner, parce qu'on a fait la course dans le col de Romme, on a attaqué l'un après l'autre, on a bien contré. C'était une tactique un peu risquée mais si on veut gagner, il faut miser beaucoup» a confié Frank Schleck à l’issue de la course.

«Après Verbier, on a vu que Contador allait être difficile à battre, mais nous n'avons rien à perdre, et on veut laisser notre trace dans la légende de la plus grande course du monde. Je suis très fier de mon frère, il n'a peur de rien, on a fait un super travail, il m'a aidé à gagner l'étape, et je saurais le remercier dans les prochains jours. Je ne veux pas oublier non plus Jens (Voigt) qui est tombé hier. Depuis son lit d'hôpital, il nous a demandé de rester concentrés, et ça nous a donné beaucoup d'énergie».

«Le micro de Frank était en panne»

Du côté de son frère, Andy, l’état d’esprit est le même. «Ce matin j'étais nerveux, j'avais beaucoup de respect pour cette étape. Je savais que si je voulais être sur le podium, c'était aujourd'hui qu'il fallait que je fasse la différence. Franck n'avait pas d'objectif personnel, il voulait travailler 100% pour moi, c'est ce qu'il a fait».

La complicité des deux frangins étaient patente: «on n'a pas eu besoin de se parler trop, d'ailleurs le micro de Frank était en panne. Je savais qu'il était bien dans le col de Romme, j'ai vu comment il marchait, comment il attaquait. J'ai mis un coup d'accélérateur, j'ai vu que ça ne suivait pas derrière, je l'ai attendu un peu, et après on a fait le spectacle en roulant ensemble. Quand Alberto a attaqué, on n'a pas pris sa roue tout de suite, on se serait tués. On est revenus au train sur lui.

Hommage à Armstrong

Demain c'est le contre-la-montre, on n'est pas des super spécialistes, mais je n'ai pas peur, on connaît l'étape, on a la même motivation que pour aujourd'hui. Et le temps perdu demain, on le rattrapera au Ventoux. Pour Armstrong, je dis respect, chapeau pour lui. Il marche très fort et le Tour n'est pas encore fini pour lui. Depuis le début du Tour, on le voyait parfois en difficulté, mais on ne savait pas trop comment il était. Je crois que lui-même ne savait pas. Aujourd'hui, c'était le grand test pour lui, il n'a pas réussi à nous suivre, mais il marche bien. Je suis content d'avoir le maillot blanc (de meilleur jeune) mais l'an prochain il faut que j'ai une autre couleur».

Bjarne Riis, le manageur de Saxo Bank était ravi: «C'était une journée extraordinaire, l'une des plus belles de ma vie de directeur sportif. Hier (mardi), Jens a eu un accident grave, mais quand des choses arrivent comme celle-là, on se regroupe tous, on discute, on fait abstraction de la difficulté et ça nous donne envie d'être encore plus fort. Je crois que c'est ça notre force.

Contador surpris par les frères Schleck

«J'avais dit que j'allais attaquer dans le col de la Colombière pour tenter de lâcher les frères Schleck et leur prendre quelques minutes. Dans l'ascension, j'ai parlé à Andreas (Klöden) qui m'a dit: ‘c'est OK, tu peux attaquer’». J'avais espérer partir seul, ou avec Andy seulement. Mais quand j'ai vu qu'Andreas ne suivait pas, et que les deux frères étaient avec moi, j'ai décidé de couper mon effort. J'ai été surpris par la réponse des Schleck. J'ai voulu attendre Andreas mais il a été victime d'une fringale et il n'a pas pu revenir».

«Les Schleck m'ont demandé de collaborer, mais j'ai refusé parce que j'avais des équipiers derrière. Donc je suis resté dans leur roue et j'ai décidé de ne pas disputer le sprint. Sur Wiggins, j'ai fait une bonne différence: en théorie, c'était mon principal adversaire au contre-la-montre, mais maintenant, je pense que la différence est suffisante pour qu'il ne me rattrape pas demain».

