Tournage: «On s’est dit qu’on allait se faire tirer dessus avec les drapeaux Daech»

Kamal (A. Bensaihi, méd.) fait le choix de partir en Syrie.

«L’essentiel»: Depuis quand aviez-vous envie de faire ce film?

Bilall Fallah: Vers 2012-2013. Je viens de Vilvorde, d’où viennent la plupart des jeunes qui sont partis en Syrie. J’avais des amis d’enfance, des voisins qui sont partis. C’était choquant car ils ont notre profil, belgo-marocain et musulmans. On s’est dit que c’était une histoire que nous devions raconter car il n’y a pas beaucoup de films ou de séries racontés de ce point de vue. C’est une histoire très importante pour nous, qu’on voulait raconter avec toute sa complexité et ses nuances.

«Rebel» a-t-il demandé un gros travail de recherche ?

B: Oui, nous nous sommes beaucoup documentés. On a parlé avec des jeunes qui sont partis en Syrie, avec des mères dont les fils sont partis, avec des extrémistes qui étaient dans des prisons kurdes, avec des réfugiés qui ont quitté le pays, et on a analysé toutes les vidéos de propagande de l’État islamique. Tout devait être authentique, mais en faisant un film de cinéma.

Les scènes de comédies musicales sont surprenantes. Pourquoi ce choix?

Adil El Arbi: On avait cette idée dès le début du projet. On savait que ça allait être un film assez complexe et on devait trouver un moyen de raconter cette histoire assez dure à un large public, et dans un laps de temps restreint. On adore les comédies musicales, le cinéma de Baz Luhrmann, et la culture arabo-musulmane dans laquelle on a grandi est très musicale: les instruments sont importants, la poésie, le chant arabe, la danse. Et on voulait essayer de raconter une sorte de «1001 nuits» moderne, à notre façon, avec une version de Shéhérazade qui raconte l’histoire avec des chapitres. Dans son obscurantisme, Daech était contre le chant arabe et la danse. On voulait arriver avec cet aspect culturel qui fait partie de notre identité, à l’encontre de ce que eux prétendent. Le rap, c’est bien sûr le genre de prédilection pour tous les jeunes de quartier. Il y avait un risque, on n’était pas certains à 100% que ça allait fonctionner, mais on avait un plan B pour les couper si ça ne fonctionnait pas.

Comment avez-vous choisi les lieux de tournages?

A: Pour Bruxelles, c’était Molenbeek car c’est la commune que l’on connait le mieux, où on a tourné tous nos films et séries. Elle est devenue très connue après les attentats et a été stigmatisée. Or la vraie guerre ne se passe pas à Molenbeek mais en Syrie. Pour les lieux qui sont censés se passer en Syrie, c’était la Jordanie car très proche géographiquement de la Syrie. Nous avons eu beaucoup de réfugiés syriens et irakiens sur le film, qui nous ont aidé à capturer le réalisme de ce qu’ils ont vécu en fuyant Daech.

Les scènes de guerre sont particulièrement réalistes. Comment vous y êtes-vous pris?

A: Ce n’était pas simple, il y avait des quartiers en Jordanie qui sont aux mains d’extrémistes, où l’on ne pouvait pas avancer. Il y avait aussi des quartiers anti-Daech, où on s’est dit qu’on allait se faire tirer dessus en sortant les drapeaux de Daech pour le film. On les sortait au dernier moment. Dans certains villages, on n’avait pas le droit de les sortir, on a utilisé des images de synthèses.

Votre petit frère, Amir, joue un rôle central dans le film. Pas trop difficile à son âge?

Il a 11 ans et avait 10 ans au moment du tournage, donc il est encore très jeune. C’était un challenge, pendant le confinement il faisait des sketches et des imitations, intéressé par le jeu d’acteur. On a été convaincus après les auditions, les producteurs aussi. Il a travaillé pendant un an sur le projet, avant le tournage, avec un coach avec qui ils ont beaucoup discuté.

Un message se dégage du film: l’amour peut être plus fort que le fanatisme.

A: Il faut avoir de l’empathie, et on oublie parfois qu’il y a des êtres humains derrière toutes ces histoires, et que cela peut arriver à tout le monde. C’était important de donner un visage humain à ces gens qui ont subi cela, avec l’amour entre les personnages, comme celui de la mère qui veut tout faire pour protéger ses enfants.

«ll y a eu des moments de peur» Bilall Fallah

Il y a un fossé entre «Rebel» et «Bad Boy For Life».

B: Nous avons travaillé huit ans sur «Rebel», c’est un sujet qui nous tient à cœur. Dans notre tête, on savait qu’on devait faire ce film. Malgré les doutes, car il y a eu des moments de peur, mais c’était important de le raconter. «Bad Boy For Life», c’était notre premier film hollywoodien et c’est plus facile pour nous de faire un film totalement différent.

Vous aviez aussi tourné «Batgirl». Avez-vous digéré la décision de la Warner d’annuler le film?

A: On n’oubliera jamais ce qui s’est passé, car c’est inédit dans l’histoire du cinéma. Ça a créé une onde de choc à Hollywood. C’est dommage pour nous, pour l’équipe, pour les acteurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et pour les fans qui ne pourront jamais le voir. Mais c’est la vie et on a la chance que «Rebel» sorte, et on espère juste qu’on aura la chance de refaire un film à Hollywood.

Quels sont vos prochains projets?

Le projet le plus concret est autour de la problématique de la drogue à Anvers.