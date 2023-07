Canicule: «On transpire comme en enfer» dans le sud de l'Europe, le Luxembourg épargné

Alors que la Grèce est en proie aux feux de forêt, l’Italie va cuire: il va faire près de 48 °C, mardi, en Sardaigne et en Sicile, le thermomètre affichera 43 °C dans la journée. «Nous vivons au Texas et là-bas il fait vraiment chaud. On pensait échapper à la chaleur mais, ici, il fait encore plus chaud», a confié lundi Colman Peavy, un touriste américain de 30 ans. Les records n’ont pas été battus à Rome, mais il a fait 39 °C à l’ombre ce jour-là. «On transpire comme en enfer», déclarait dimanche, François Mbemba, prêtre de 29 ans originaire de la RDCongo et établi au Vatican, sous presque 40 °C ressentis.