Luxembourg: «On trouve des sneakers qui ne sont déjà plus sur le Net»

Avec déjà plus de 2 800 visiteurs en milieu d’après-midi, la Sneakermess à Luxexpo The Box a de nouveau fait accourir les fan streetwear dimanche. Dans les allées certains comme Julie, 19 ans, se baladent à la recherche d’un potentiel coup de cœur. La jeune femme a jeté son dévolu sur un sweat et une paire de Nike, mais «je reviens parfois de la Sneakermess avec les mains vides», commente la jeune luxembourgeoise.