World Rescue Challenge - «On va découper 200 voitures» au Luxembourg

«Les gens parlent de championnats du monde des pompiers, c’est le World Rescue Challenge », explique Cédric Gantzer, de l’organisation de l’événement qui va avoir lieu cette année au Luxembourg. 300 pompiers de 25 pays sont attendus du 7 au 11 septembre. «Les inscriptions viennent de s’ouvrir, l’Australie et les États-Unis sont déjà inscrits». Le rassemblement sera enrichissant pour tout le monde. «Les pompiers se confrontent dans l’optique d’échanger des bons procédés, de mutualiser des savoir-faire».

Deux catégories d’épreuves sont prévues, sur le site d’entraînement du CGDIS à Gasperich. Les secours routiers, d’une part: «Il y a différents types de scénarios avec des véhicules, des personnes doivent être désincarcérées et prises en charge. On va découper 200 voitures!» D’autre part, des épreuves de secours urgents sur les personnes seront aussi organisées. «On reprend des scénarios de la vie de tous les jours, comme une chute d’une échelle. Les pompiers doivent prendre la personne en charge». Le tout sous l’œil attentif d’un jury et du public qui pourra assister gratuitement aux épreuves.