«M6» : On va enfin les voir se mettre au boulot

Les héros de «Scènes de ménages» évolueront sur leurs lieux de travail lors d'un prime spécial diffusé le 4 septembre prochain.

Didier Bourdon, invité surprise aux côtés de Valérie Karsenti (Liliane) et Frédéric Bouraly (José)

Les fans de «Scènes de ménages» vont enfin découvrir à quoi ressemble l'univers professionnel de leurs héros préférés au cours d'une soirée exceptionnelle diffusée le mardi 4 septembre prochain sur M6. José (Frédéric Bouraly), élu à la tête de la mairie locale, emmènera Liliane (Valérie Karsenti) sur place, en compagnie de Didier Bourdon qui joue les guest-stars pour l'occasion. De leur côté, Emma (Anne-Elisabeth Blateau) et Fabien (David Mora) organiseront une grève chez Bricoflex, employeur de Madame.

Quant à Philippe (Grégoire Bonnet), il transformera sa pharmacie en buvette avec la complicité de sa chère Camille (Amélie Etasse). Même Huguette (Marion Game) et Raymond (Gérard Hernandez), retraités, renoueront avec les joies de la vie active. Grands absents de ce prime: Marion et Cédric (Audrey Lamy et Loup-Denis Elion), qui ont décidé de quitter la série.