Carburants au Luxembourg - «On va finir par vendre la voiture et acheter un cheval»

1 / 7 Des milliers d'automobilistes se sont pressés vers les pompes ce mercredi soir avant que le diesel ne dépasse les deux euros aujourd'hui. Vincent Lescaut En plus de leur réservoir, certains remplissaient des bidons. Vincent Lescaut Avec une augmentation de 38 cents, le litre de diesel a explosé la barre des deux euros pour se fixer 2,11. Du jamais vu. Vincent Lescaut

«Au pire des cas, on vendra la voiture et on achètera un cheval, le foin ça coûte moins cher. On va tous finir en calèche». Mohamed n'en revenait pas ce mercredi soir, en faisant son plein à Rodange. Comme des milliers d'automobilistes, il a foncé à la pompe en apprenant à 18h, la nouvelle hausse vertigineuse des prix des carburants dès minuit. Avec une augmentation de 38 cents (+56 cents en une semaine), le litre de diesel a explosé la barre des deux euros pour se fixer 2,11 euros. Du jamais vu. Plus cher que dans de nombreuses stations françaises et belges voisines. «C'est compliqué, dit Mohamed. Beaucoup de gens se pressent ici pour faire le plein avant la hausse et je les comprends. Je suis étudiant c'est compliqué, je dois faire le trajet. C'était logique partout dans le monde ça augmente. En espérant que ça baisse mais je n'y crois pas».

Les SP 98 et 95 ont aussi bondi respectivement de 16 cents et 23 cents, atteignant 1,963 et 1,890 euros. Dans les stations services, c'était la cohue. A Differdange, Rodange les files ininterrompues créaient des bouchons, à l'heure des sorties des bureaux, jusque sur les routes. En plus de leur réservoir, certains remplissaient des bidons. «J'ai mis 35 minutes pour venir à la pompe et je n'habite à quelques centaines de mètres. Bientôt, il faudra vendre la voiture pour payer l'essence! Je comprends que c'est la guerre mais c'est nous qui payons la facture», confiait Ana.

Ruée à la pompe Des milliers d’automobilistes se sont pressés vers les pompes ce mercredi soir avant que le diesel ne dépasse les deux euros aujourd’hui.

«C'est de la folie. Sur mon plein de diesel je passe de 86 à 105 euros. Ceux qui ont un peu d'argent arriveront à tenir mais pour les autres...», estimait Franck, résident en Belgique. «Tout le monde profite du dernier jour avant la hausse», abondait Raphaël. D'autres assuraient avoir déjà changé leurs habitudes. «On prend la voiture pour aller travailler et le moins possible le week-end». Une nouvelle ruée sur le carburant, après celle de vendredi dernier, qui s'est transformée en défi logistique pour les stations. Et le personnel des stations s'attendait à une soirée chargée.