Joëlle Welfring: «On verra des sécheresses plus souvent au Luxembourg»

L'essentiel: En période de sécheresse, quelle est la situation pour les cours d'eau au Luxembourg?

Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement: On voit très bien que certaines rivières sont complètement à sec. On voit des images un peu partout au Luxembourg et c’est choquant. Surtout au nord et à l’est du pays, où on doit vraiment faire face à des situations assez extrêmes. C'est donc très important de développer des plans de gestion de l’eau. On présentera ces plans à l’automne.

En quoi consisteront ces plans concrètement?

On va présenter des pistes pour démontrer que sur des sites où on fait de la «renaturation», l’eau peut rester stagnante, en partie. La faune des rivières peut s’y retirer et survivre face à cette situation extrême de sécheresse.

La population du Luxembourg se rend-elle compte de la gravité de la situation?

J'ai l'impression que la prise de conscience est beaucoup plus importante. Cette situation fait appel à nous tous, et tout le monde doit s'engager à faire des efforts de réduction d’émissions de CO2.

Faut-il faire appel à d'autres acteurs institutionnels?

On doit se préparer à une adaptation plus spécifique avec les communes. Elles peuvent aussi promouvoir, et certaines le font déjà, des espaces verts au milieu des centres urbains. C’est important pour le bien-être des habitants. Pour se retirer, mais aussi pour avoir des îlots de biodiversité au cœur d'un environnement urbain, surtout au sud du pays.

Et ce type d'été pourrait se reproduire à l'avenir…

C’est vrai! On est au début d’une phase où on verra des sécheresses plus souvent. Tous les scientifiques nous le disent. Le tout sera malheureusement couplé à des événements météorologiques extrêmes. Avec des pluies fortes et intenses.

Comment s'y préparer?