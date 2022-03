Sécurité : «On veut coller une mauvaise image à Differdange»

DIFFERDANGE - Alors que la sécurité à Differdange fait énormément parler, des jeunes livrent leur version.

Mercredi, autour du parc Gerlache, l'altercation qui s'est déroulée lundi entre un groupe d'individus et des policiers faisait encore beaucoup parler. La police avait procédé à des arrestations et saisi du haschisch. Si certains affichaient leur inquiétude ou leur colère face aux «agressions» que la police a décrites à son encontre, des jeunes dénonçaient une «stigmatisation» et des descriptions «exagérées» de la réalité differdangeoise.

«Comme partout, il y a des jeunes qui boivent dans les cafés, admet-il. Les voisins ont raison sur des déchets abandonnés, du bruit, lâche un autre. Mais il n'y a pas de violence». «Dire que la police ne vient plus ici quand on l'appelle est faux. Elle vient tous les jours et nous contrôle», assurent-ils. Des interventions qu'ils jugent «répétitives, parfois plusieurs par jour, et sans motif. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est attribué aux mêmes».