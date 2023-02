Spectacle au Luxembourg: «On veut emmener les gens dans notre délire»

«L’essentiel»: Comment est née l’idée de ce spectacle?

Marine Sergent: Lola, Moana et moi avons presque débuté le stand-up en même temps. Nous nous sommes tout de suite bien entendues, tant au niveau artistique que personnel. Nous avons passé de nombreuses soirées ensemble, à discuter jusqu’au bout de la nuit. L’idée du spectacle était d’avoir chacune un segment de 20 minutes. Mais plus que trois humoristes individuelles, on était de plus en plus identifiées comme un trio. Nos univers se complètent bien. On a alors eu l’idée d’un 3x20 amélioré, avec des transitions, des interactions et des rappels. D’où l’idée de «Fin de soirée», dont le nom était tout trouvé. Et nous sommes toujours en train de le transformer en «vrai spectacle».

À des heures avancées de la nuit, on n’a plus de filtre. En avez-vous ajouté pendant l’écriture?

À titre individuel, on est dans des univers différents. Je ne sais pas si on a des filtres, mais en répétition, je me disais qu’on faisait quelque chose qui nous faisait beaucoup rire. On part dans nos délires et on exprime ce qui nous fait rire toutes les trois. On essaye de mettre le moins de filtres possible tout en rendant ça audible, pour éviter l’entre soi. On veut emmener les gens dans notre délire.

Pas trop difficile de travailler avec ses amies?

J’ai connu Moana avant car on a fait de l’improvisation ensemble. Et Lola, ça fait bientôt deux ans. On a une technique particulière pour travailler ensemble. On se retrouve régulièrement en se disant «on prend trois heures de répétition». On apporte chacune nos qualités au trio, artistiquement et individuellement. On fait souvent le point sur le projet, pour ouvrir le dialogue. Mais on n’est jamais lasses de passer du temps ensemble. On apprend à se connaître et on se marre.

Comment voyez-vous la scène stand-up actuelle?

Je travaillais déjà dans le stand-up, mais du côté production. Je connais le milieu depuis quelque temps, et il y a un peu un côté «bouffer ou être bouffé», c'est vrai. Mais à Bruxelles, depuis un an et demi ou deux ans, il y a un vrai boom, avec de plus en plus de scènes, de collectifs. C’est en train de grossir. À titre personnel, je trouve que c’est assez bienveillant.