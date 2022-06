Entrepreneur au Luxembourg: «On veut faire entrer le vin dans le domaine de l'art»

À un mois des grandes manœuvres, le marketplace «TheSafeBox.io» chauffe dans les starting blocks. «C'est un marketplace de NFT un peu spécial», concède d'emblée Benjamin Agostini, cofondateur et CEO. «On va y trouver des très grands crus, des bouteilles de vins associées à des certificats digitaux de propriétés». Mais pourquoi se concentrer sur le vin et non sur d'autres produits? «Le vin reste en élément consommable et peut-être la plus belle chose au monde», poursuit Benjamin Agostini. «On a eu à cœur de travailler sur un objet physique identifié et millénaire».

Plusieurs motivations se cachent derrière la belle aventure TheSafeBox.io et Benjamin Agostini n'a pas hésité à nous les partager. «L'envie d'entreprendre tout d'abord», souligne-t-il rapidement. «Vient ensuite l'amour de la technologie blockchain, notamment. Et NFT, récemment». Des nouvelles technologies et des termes mystérieux que le grand public découvre parfois avec une certaine appréhension. «Finalement, ce n'est pas si difficile que ça de comprendre ce qu'est un NFT», rassure Benjamin Agostini. «Un NFT, c'est l'acronyme de "non-fungible token", en français, un jeton non fongible. Il faut voir cela comme un certificat de propriété digital, librement interchangeable avec des cryptomonnaies et sécurisé par la "blockchain"».

«Ne pas s'encombrer avec le produit physique et le stockage»

En quoi va consister l'intérêt de cette toute nouvelle plateforme baptisée «TheSafeBox.io» et pourquoi les amateurs du genre doivent-ils s'y rendre sans plus tarder? «Notre idée, c'est de démocratiser l'investissement dans le vin», affirme Benjamin Agostini. «Aujourd'hui, c'est réservé à des connaisseurs. Quels sont les grands crus qui s'apprécient dans le temps? Comment les stocker et les conserver? On ne laisse pas une bouteille de vin dans un placard et il faut des endroits consacrés à cet effet. Notre idée, c'est de permettre à n'importe qui d'investir dans des grands crus qui ont parfois, voire même souvent, un rendement supérieur aux indices traditionnels».

«L'idée de posséder un NFT», poursuit Benjamin Agostini, «c'est d'avoir tous les avantages sans les inconvénients. Vous avez votre certificat de propriété et vous pouvez le céder librement sans vous encombrer avec le produit physique et le stockage». L'objectif de créateurs de «TheSafeBox.io»? Vulgariser cette technologie à travers les réseaux sociaux avec du contenu éducatif. «A terme, on souhaite que la notion de blockchain invisible prenne tout son sens», espère Benjamin Agostini.

«On ne peut pas alimenter tout le Luxembourg»

Si vous êtes un amateur de vin, rejoindre cette nouvelle aventure est probablement une belle opportunité. «Nos partenaires sont pour le moment de grandes maisons bourguignonnes», nous indique Benjamin Agostini. «Le domaine Méo Camuzet, le domaine Jean Grivot, le domaine Guillaume et Camille Boillot nous ont rejoint. Et on a aujourd'hui, déjà, dix-sept partenariats. On offre la possibilité d'avoir un accès direct à ces domaines. Et des allocations, également, chaque année. Pour nous, la blockchain est un moyen et non une fin. On a envie d'apporter du "physique", du concret, là-dedans. On proposera donc de faire des dégustations au sein des châteaux et des domaines. On pourra poser des questions aux vignerons. Tous les ans, nos membres auront un accès à des bouteilles tant recherchées».