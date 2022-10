Ramassage citoyen : «On veut rendre le Luxembourg plus propre»

LUXEMBOURG – César et Lester ont lancé une application pour encourager le ramassage des déchets par les citoyens et lutter contre la pollution.

«Ramasser des déchets, nettoyer la nature, c’est créer de la valeur» explique César, résident de 31 ans à l’origine du projet «Clean Something for Nothing» (CSFN). Avec son ami Lester, ils développent une application mobile pour mesurer les efforts de chacun dans le ramassage des déchets, organiser des opérations de nettoyage collectif et sensibiliser à la cause.

En quelques mois, ils ont créé une communauté de plusieurs milliers de personnes à travers le monde, qui utilisent l'application et partagent leurs résultats sur les réseaux sociaux. Le duo a présenté son initiative devant un jury dans le cadre du programme Fit For Start au forum luxembourgeois sur l'innovation Arch Summit jeudi soir, dans l'espoir d'obtenir un soutien pour faire grandir le projet.

Plusieurs tonnes de déchets ramassés

«J’ai commencé par ramasser des déchets autour chez moi il y a quelques années, parce que ne me plaisait pas de voir cela. Puis, c’est devenu une habitude que j’ai gardée partout où j’allais» raconte César. Il crée d’abord une page Instagram et lance le hashtag «CleanSomethingForNothing», pour médiatiser ses actions. «La philosophie, c'est de ramasser, nettoyer, sans rien attendre en retour. Ce qu'on fait bénéficie à tout le monde. Aux personnes, aux animaux, à la planète» ajoute-t-il.

Avec son ami Lester, informaticien, ils développent la CSFN App (Clean Something For Nothing) qu'ils inaugurent au début de l'année 2022. Dès le premier mois, les gens avaient déjà ramassé 3 tonnes de déchets. Quelques mois plus tard, 80 tonnes, au Luxembourg et dans une quarantaine de pays.

En créant un profil sur l’application, on se géolocalise et on enregistre la quantité de déchets ramassés. On peut aussi organiser des opérations, rassembler des utilisateurs et voir qui sont les nettoyeurs les plus actifs de la ville ou de la région. L’objectif, à terme, est de collaborer avec les entreprises, les communes, les écoles et les parcs nationaux. «La pollution est un problème universel. Notre pays n’y échappe pas. Mais chaque petite action compte. On peut rendre le Luxembourg plus propre» conclut-il.

15 start-ups choisies 15 start-up issues de 9 pays différents ont été sélectionnées pour participer à la 13e édition du programme d'accélération Fit 4 Start. A la clé: 6 mois de coaching, financement de pré-amorçage et accès privilégié à tous les acteurs-clés de l'écosystème des start-up luxembourgeois. Mercredi 26 et jeudi 27 octobre, durant l’Arch Summit, l'événement technologique phare de l'accélérateur Tomorrow Street, 67 start-ups présélectionnées ont présenté leur projet à un jury composé d'experts, d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont sélectionné 10 start-up du secteur digital/data-driven et 5 start-up du secteur des technologies de la santé.