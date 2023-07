Tour de France féminin: «On veut vraiment gagner le Tour avec Demi Vollering»

«L'essentiel»: Est-ce une fierté pour vous d'être une nouvelle fois au départ du Tour de France?

Christine Majerus : C'est une fierté et surtout une satisfaction, vu que les dernières semaines n'ont pas été simples. J'ai pas mal galéré avec une mononucléose, mais depuis les championnats nationaux, cela va de mieux en mieux.

Pour vous, ça a donc été une longue convalescence…

Oui, j'ai déjà passé l'hiver à récupérer des suites d'une chute. Après, j'ai fait un bon printemps, puis cela s'est compliqué avec la mononucléose. Je suis revenue à un niveau suffisant pour faire mon boulot et aider l'équipe à gagner le classement général avec Demi (Vollering). J'arrive sans ambitions personnelles.

L'an dernier, vous étiez la seule Luxembourgeoise, cette année, il y a aussi Nina Berton. Le cyclisme féminin évolue petit à petit au Luxembourg?

Oui, clairement. Nina a mérité sa sélection, elle fait partie des meilleures grimpeuses de son équipe (Ceratizit-WNT Pro Cycling). L'an dernier, elle m'encourageait dans le Grand Ballon, et cette année, elle fait le Tour, c'est cool pour elle.

Que vise votre équipe?

On a des filles qui peuvent gagner des étapes: Lorena (Wiebes), Lotte (Kopecky) et Marlen (Reusser). Mais cela devra coïncider avec l'objectif principal. On veut gagner le Tour avec Demi (Vollering).