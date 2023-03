Cavalcade: «On vient de loin pour assister au carnaval d'Esch»

«L’ambiance est très bonne et quel plaisir de retrouver le public», se réjouissent Alexandra et Samantha. «Après toutes les mesures sanitaires liées au Covid, lors des années précédentes, ça fait plaisir! Les enfants ont vraiment été impressionnés par les chiens de la Pat’Patrouille. On revient chaque année pour s’éclater. Exprès d’Echternach et de tout près de Trèves. On ne va pas ailleurs au Luxembourg, ici, à Esch, les gens sont très aimables. C’est différent de l’Allemagne, mais c’est bien!».

Pour Nico, originaire de Larochette, chaque année, c’est sans hésitation qu’il parcourt 100 km aller-retour pour assister à la cavalcade d'Esch. «Je suis là tous les ans avec mes petits-enfants», se félicite-t-il. «C’est super et on aime ça! Il y a du monde partout et ça fait 47 ans que je me déguise pour venir ici. Mon épouse, leur mamie, adore faire de beaux déguisements à nos petits-enfants. Elle les habille de la tête aux pieds pour l’occasion. C’est la cavalcade la plus éloignée de notre localité, mais on adore venir ici». Et ils n’étaient visiblement pas les seuls, tant les rues d'Esch étaient noires de milliers de fêtards!